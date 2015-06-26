亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至一个月低点，受获利了结打压

路透东京6月26日 - 东京指标橡胶期货周五跌至一个月低点，因投资者在上海期胶下滑和希腊周末将再度进行债务谈判的背景下了结获利。本周东京期胶连续第四日下滑。

东京工业品交易所(TOCOM)12月期胶 <0#2JRU:>收低3.3日圆，或1.4%，收报每公斤225.8日圆。盘中一度跌至225.6日圆的5月26日以来最低。

本周东京期胶累计下跌1.5%。

交易员表示，上海期胶遭受打压也影响东京期胶。

上海期交所主力9月期胶 下跌215元人民币，收报每吨13,380元人民币。

一位不愿透露姓名的交易员说：“投资者希望在周末前了结仓位，因希腊债务问题存在不确定性。”

希腊与国际债权人的协商周四再次无果而终，周六将进行最后协商，以避免下周违约，或开始准备防范欧元区免于金融市场动荡。

“看下技术图形，TOCOM期胶下周预计将承压，保持在210-220日圆之间，”该交易员说。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤155.0美分，日内跌2.7美分。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)