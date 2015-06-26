中国企业：滴滴快的拟上调其全球融资额目标，因获超额认购

路透上海6月26日 - 中国最大打车软件公司滴滴快的董事长兼首席执行官（CEO）程伟周五在致股东信中表示，在上周宣布向全球投资者融资约15亿美元的计划后，最近几天该轮融资获得了超额认购，公司计划增加融资规模。

据一位接近公司的消息人士称，滴滴快的目前获得的认购已超过20亿美元，此轮融资中滴滴快的的估值达150亿美元左右。而滴滴快的公司官方未对此作出评论。

而滴滴快的是由中国两家最大打车软件公司在2月合并后组建，当时其估值在60亿美元左右，其投资方包括国内两大互联网巨头--腾讯 和阿里巴巴 。

据路透获得的该封致股东信，滴滴快的自5月份以来每日专车订单数已从100万增至300万，目前滴滴快的在中国的专车达到80%市场份额。滴滴快的每日出租车出行次数达到300万次，在中国的360余座城市，已有150万名司机加入滴滴快的，而中国的出租车司机总人数约为200万。

程伟的致股东信指出，以用车次数看，滴滴快的的规模已达到中国排名第二竞争对手的10倍，以及该竞争对手全球规模的至少3倍。

目前美国打车软件公司Uber已成为滴滴快的的在中国的竞争对手，此前Uber宣布其每日专车订单数达100万。

程伟在致股东信中还表示，随着中国市场移动技术和互联网服务的渗透率不断提高，出租车和专车市场还有潜力实现10到15倍的增长。