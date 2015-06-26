东南亚股市：新加坡股市领跌，贸易数据不佳打击泰股下滑

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷6月26日 - 多数东南亚股市周五下跌，围绕希腊债务危机的不确定性抑制了市场风险偏好，新加坡股市跌至近一周低点，泰国股市在5月贸易数据逊于预期后回落。
新加坡海峡时报指数 跌0.9%，周涨幅缩减至0.6%。新市市值最大的五家公司股票遭抛售，导致海峡时报指数收报3,320.90点，为6月22日以来最低点。
一些券商称，中国股市周五重挫，损及了地区股市人气。
泰国股市指标股指 收低0.09%，盘中一度升至一个月高位。周线为上涨1.8%。
泰国在股市交易时间内宣布的5月贸易数据显示，进口大跌20%，降幅远超路透调查分析师预估的下降9%，股市因而走跌。
菲律宾股市 逆势上涨，收高0.5%。周线上涨0.3%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 393.31 -1.35 -0.34 -4.25 410.77
新加坡 3320.90 -28.97 -0.86 -1.31 3365.15
马来西亚 1710.47 -6.34 -0.37 -2.88 1761.25
泰国 1518.03 -1.44 -0.09 +1.36 1497.67
印尼 4923.01 2.96 +0.06 -5.81 5226.95
菲律宾 7622.05 40.14 +0.53 +5.41 7230.57
越南 581.75 -6.24 -1.06 +6.62 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”