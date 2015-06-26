版本:
中国
亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 19:10 BJT

东南亚股市：新加坡股市领跌，贸易数据不佳打击泰股下滑

路透曼谷6月26日 - 多数东南亚股市周五下跌，围绕希腊债务危机的不确定性抑制了市场风险偏好，新加坡股市跌至近一周低点，泰国股市在5月贸易数据逊于预期后回落。

新加坡海峡时报指数 跌0.9%，周涨幅缩减至0.6%。新市市值最大的五家公司股票遭抛售，导致海峡时报指数收报3,320.90点，为6月22日以来最低点。

一些券商称，中国股市周五重挫，损及了地区股市人气。

泰国股市指标股指 收低0.09%，盘中一度升至一个月高位。周线为上涨1.8%。

泰国在股市交易时间内宣布的5月贸易数据显示，进口大跌20%，降幅远超路透调查分析师预估的下降9%，股市因而走跌。

菲律宾股市 逆势上涨，收高0.5%。周线上涨0.3%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 393.31 -1.35 -0.34 -4.25 410.77

新加坡 3320.90 -28.97 -0.86 -1.31 3365.15

马来西亚 1710.47 -6.34 -0.37 -2.88 1761.25

泰国 1518.03 -1.44 -0.09 +1.36 1497.67

印尼 4923.01 2.96 +0.06 -5.81 5226.95

菲律宾 7622.05 40.14 +0.53 +5.41 7230.57

越南 581.75 -6.24 -1.06 +6.62 545.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐