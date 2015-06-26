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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 19:55 BJT

国际油市：亚洲燃料油市场供给过剩程度加剧，因有更多印度供给

路透新加坡6月26日 - 有更多来自印度的现货供给涌向已经供给过剩
的高硫燃料油市场，行业消息人士称预计这将会进一步对价差构成压力。
    
    消息人士称印度石油公司(Indian Oil Corp)出售第二批7月船货。
    
    一位消息人士称日本的低硫燃料油升水不如前几年的夏季那么高。
    
    “日本有很多替代能源，诸如核能、煤炭、LNG。一直依赖于燃料油
是因为供给量巨大。”
    
    不过他表示，原油价格自去年来下跌，对低硫燃料油的需求产生了影
响，因可替代燃料相对更易获得。
    
    招标文件显示，印尼的Pertamina曾出售100万桶船期为8-12月的低硫
含蜡渣油(LSWR)，和一艘7月的现货船货。
    
    其它消息方面，油品定价机构普氏从7月1日起将对亚洲交易的油品评
估方式进行调整，以提振交易量并鼓励充分利用地区储油设施。
    
    有五笔现货交易达成。 (完)
         
    NYMEX原油                   NYMEX原油电子盘         
 
    NYMEX主力合约                伦敦布兰特主力合约      
 
    亚洲燃料油               亚洲柴油              [M
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    产油国官方售价英文原文    
    

 (编译 王洋; 审校 白云)

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