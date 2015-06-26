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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 19:44 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货在清淡交投中上涨，录得三周来首个周线涨幅

路透吉隆坡6月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五在清淡交投中录得三
周来的首个周线升幅，因马币继续回撤，不过对于印尼新开征棕榈油出口
税，市场采取谨慎看法，令棕榈油价格保持在窄幅区间内。
        
    马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收高0.6%，报每吨2,
 278马币，在盘中徘徊在2,254-2,280马币之间。

    马币低迷扶助棕榈油本周上涨1.8%。
    
    1028 GMT时，马币兑美元下跌0.3%至3.7660，令其跌势延续到第四日
。
    
    一家外国商品经纪商的交易员说：“投资者仍然在观察马币，以及美
国大豆种植的进展状况，现在是个重要时期。”
    
    “人们都在等待...这是市场呈现不出明显方向感的原因。市场大约
在2,250-2,300马币之间交投。”这位交易员补充说。
    
    总成交量为21,463口，低于往常均量35,000口。(完)
      
       
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

    

 (编译 王洋; 审校 白云)

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