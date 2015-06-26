马来西亚期市：棕榈油期货在清淡交投中上涨，录得三周来首个周线涨幅

路透吉隆坡6月26日 - 马来西亚棕榈油期货周五在清淡交投中录得三 周来的首个周线升幅，因马币继续回撤，不过对于印尼新开征棕榈油出口 税，市场采取谨慎看法，令棕榈油价格保持在窄幅区间内。 马来西亚衍生品交易所9月棕榈油期货 收高0.6%，报每吨2, 278马币，在盘中徘徊在2,254-2,280马币之间。 马币低迷扶助棕榈油本周上涨1.8%。 1028 GMT时，马币兑美元下跌0.3%至3.7660，令其跌势延续到第四日 。 一家外国商品经纪商的交易员说：“投资者仍然在观察马币，以及美 国大豆种植的进展状况，现在是个重要时期。” “人们都在等待...这是市场呈现不出明显方向感的原因。市场大约 在2,250-2,300马币之间交投。”这位交易员补充说。 总成交量为21,463口，低于往常均量35,000口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 白云)