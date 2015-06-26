国际油市：亚洲石脑油裂解价差上涨，市场基本面未变

路透新加坡6月26日 - 亚洲石脑油裂解价差周五从上一日的一个月低点上涨4.6%至每吨80.73美元，受布兰特原油下跌提振。

交易员表示，基本面未见变化，供给充足压制价格，这在亚洲最大石脑油进口商和其卖家间达成的一项协议中得到了反映。

台塑石化 以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水4.00-4.50美元的价格，买进三艘公开规格石脑油。

这低于其6月12日购买的7月下半月船货支付的平价至稍稍贴水的价格。

这同时也是台塑1月来支付的最低价格。

“汽油价格下来了，这可能也对石脑油构成了打压，”一位在新加坡的交易员说。

斋月期间对汽油的需求增长，且有来自印度的买盘，近期将亚洲汽油裂解价差助推至数年高位。

该价差曾在6月17日触及每桶19.45美元，周五跌至14.73美元，交易员称来自印尼和中东的需求可能已经见顶，因斋月将在7月结束。

新加坡现货市场上，有两笔汽油交易达成，没有石脑油交易。

壳牌以每桶77.90美元的价格向中石油出售一艘船期为7月16-20日的92号汽油船货，其还以每桶81.10美元的价格从PTT购入一艘船期为7月14-18日的95号汽油船货。(完)

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