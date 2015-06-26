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亚洲 | 2015年 6月 26日 星期五 21:08 BJT

国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾一个月低点

路透新加坡6月26日 - 亚洲柴油裂解价差周五跌至逾一个月低点，行
业消息人士称因该地区供给继续增加。
    
    路透数据显示，7月柴油裂解价差下跌0.66美元至每桶11.88美元，创
下5月8日以来最低，当时是11.48美元。
    
    不过来自越南的现货需求阻止裂解价差进一步下滑。
    
    行业消息人士称，越南的Petrolimex在现货市场上买入柴油船货，因
其计划不进行第三季定期采购。
    
    一位行业消息人士称，Petrolimex买入3艘约3-3.5万吨的含硫500ppm
柴油，船期是7月末至8月初，价格是离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0
.6-0.7美元。
    
    越南进口税收和油价的整体不确定性，可能是该公司取消季度进口招
标的原因，消息人士表示。
    
    交易员表示在海湾地区，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已与几个买
家敲定2015年7月-2016年6月的定期供给合同。
    
    航煤方面，中航油求购最多110万桶8月航煤，但不太可能吸纳市场上
的过剩供给。
    
    新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成。
    
    P66以每桶较新加坡7月10-16日平均报价升水2美元的价格，向维多出
售25万桶含硫10ppm的柴油，船期为7月12-16日。
    
    壳牌以每桶较新加坡7月6-10日平均报价贴水0.50美元的价格，从永
顺集团购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月11-15日。(完)
        
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    产油国官方售价英文原文    


 (编译 王洋; 审校 白云)

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