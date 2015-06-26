国际油市：亚洲柴油裂解价差跌至逾一个月低点

路透新加坡6月26日 - 亚洲柴油裂解价差周五跌至逾一个月低点，行 业消息人士称因该地区供给继续增加。 路透数据显示，7月柴油裂解价差下跌0.66美元至每桶11.88美元，创 下5月8日以来最低，当时是11.48美元。 不过来自越南的现货需求阻止裂解价差进一步下滑。 行业消息人士称，越南的Petrolimex在现货市场上买入柴油船货，因 其计划不进行第三季定期采购。 一位行业消息人士称，Petrolimex买入3艘约3-3.5万吨的含硫500ppm 柴油，船期是7月末至8月初，价格是离岸价(FOB)每桶较新加坡报价贴水0 .6-0.7美元。 越南进口税收和油价的整体不确定性，可能是该公司取消季度进口招 标的原因，消息人士表示。 交易员表示在海湾地区，阿布扎比国家石油公司(ADNOC)已与几个买 家敲定2015年7月-2016年6月的定期供给合同。 航煤方面，中航油求购最多110万桶8月航煤，但不太可能吸纳市场上 的过剩供给。 新加坡现货市场上有两笔柴油交易达成。 P66以每桶较新加坡7月10-16日平均报价升水2美元的价格，向维多出 售25万桶含硫10ppm的柴油，船期为7月12-16日。 壳牌以每桶较新加坡7月6-10日平均报价贴水0.50美元的价格，从永 顺集团购入15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月11-15日。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 白云)