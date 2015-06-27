中港个股：交通银行混改方案包括完善股权结构等12条措施--董事长

路透上海6月27日 - 中国交通银行 董事长牛锡明周六透露，国务院批准的交行深化改革方案，主要包括完善股权结构、引入民营资本，建立管理层和员工持股机制，推行职业经理人制度，深化内部经营机制和薪酬制度改革等方面的12条措施。

他在2015年陆家嘴论坛期间称，交行已经是上市公司，具有混合所有制的基本特征。除了交行的层面外，在下属二级公司层面探索混合所有制经营改革也具有可行性。无论是现有的子公司还是新建的子公司，都可以探索股份制改造、混合所有制经营和建立员工持股机制。

在内部经营机制改革方面，据他介绍，主要涉及三方面内容：一是用人薪酬考核机制的改革。要推行职业经理人制度，实行目标责任制契约化管理，加大市场化选聘高管的探索，可以通过市场化招聘方式选聘副行长级的高管，业绩考核要与职业经理人的收入紧密挂钩。

二是职业经理人要能上能下，能高能低，能进能出。要把奖金的分配权交给经营单位的一把手。一把手有权决定本单位的奖金分配方式。

三是要推行全员、全产品计价的考核，多干多得、少干少得，不干不得，打破大锅饭，激发竞争活力，提升业绩水平。

他并谈到，子公司事业部至利润中心推行市场化聘任制，以市场原则实行聘任，辞聘和解聘，子公司事业部至利润中心必须跑赢大市，争先境内，成为利润增长的领跑者。

在总行改革层面，牛锡明表示，要重点要建设好五大板块和五大体系。公司同业、个人金融三大客户板块要成为市场竞争、拓展业务、增加利润的主力。风险管理要与三大客户板块有效对接，平衡好效率与风险。资产负债管理体系、资金营运体系、绩效考核体系、用人薪酬体系、授权经营体系要成为业务发展、风险管控的有效支撑。

分行则要管理与经营并重。他提出，一是要探索大客户的集中营销、统一授信，一站式审批。营销层次发起端要提高到分行或者总行。二要建立更多的利润中心，增加新的利润增长点。三综合化要融入集团发展的战略，实现业务融合、客户共享，IT落地，办公集中。

交行此前公告称，该行收到央行通知，其深化改革方案已获得国务院批准同意，将探索引入民营资本及高管层和员工持股制度等。 （完）