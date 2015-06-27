中国金融：人民币国际化重点在于支付系统等基础设施互联互通--上清所

路透上海6月27日 - 上海清算所董事长许臻周六表示，人民币国际化发展的进程和金融市场的开放，关键基石就是基础设施的互联互通，包括支付、中央托管存管、数据库、数据和中央系统等五个系统，在不同阶段采取不同的方式。人民币国际化最终结果就是自由兑换，并伴随资本项目有管理的开放。

许臻在2015陆家嘴论坛上并指出，在人民币暂时还是管制的情况下，沪港通实际上是两个托管机构的互联互通，是人民币在一定程度下自由兑换国际化的过程；而人民币要国际化，首先肯定要开放本币金融市场，形式渐进可以多种多样。

“沪港通给我的感受就是人民币国际化走向自由兑换终点站的一个必不可少的关键时间节点。”许臻说。

许臻并认为，在自贸区以及离岸人民币的思考当中，首先考虑得是在自贸区发行境外人民币债券。清算所还准备在债券项目推出之后，接着在离岸市场推大宗商品，金融衍生品的中央清算。

人民银行已经宣布今年四季度推出人民币跨境支付系统(CIPS)，人民币国际化基础设施建设将再进一步。许臻乐观认为，资本项目下人民币可管理的兑换，马上就要实现。“现在到了临门最后一脚，走到非常关键的时候了。”

**推出CIPS，人民币可兑换就要实现**

随着人民币走出去，人民币离岸市场相继成立亚欧美等多个清算行，许臻指出，随着CIPS系统投入使用，人民币走向全球，并最终实现可自由兑换，那么人民币清算行、代理行、离岸中心的概念都会发生重大变化，格局结构也会发生变化。

“所有的基础设施，包括托管的基础设施，证券结算的基础设施，最最重要的还是数据库基础设施，最最重要的是支付系统。香港在这方面走得非常快，”许臻说，从各个方面看，都确定了香港是最大的人民币离岸市场。

许臻还认为，未来跨境支付系统将不断延伸、扩大。离岸中心相互之间的竞争，相互之间金融市场对它的容纳程度、方法、产品的种类，将决定各离岸中心发展的快与慢。