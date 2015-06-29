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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 05:22 BJT

韩国数据：7月制造业景气判断指数降至逾六年最低，因出口疲弱

路透首尔6月30日 - 韩国央行周二公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在7月触及逾六年最低，因出口持续疲弱损及该国制造商的信心。

韩国央行在声明中称，经季节调整的7月制造业景气判断指数降至67，为2009年5月触及65以来的最低水平。6月修正后为74。

数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。该指数自2011年3月以来一直处于100之下。

一位央行官员表示，出口疲弱一直困扰韩国经济复苏，也是导致7月制造业景气判断指数疲弱的最大原因。一项路透调查显示，分析师预计出口付运可能在6月连跌第六个月。

该官员指出，韩国5月开始爆发中东呼吸综合征(MERS)也拖低了该指数。

在6月16-23日进行的7月调查显示，制造商最大的担忧是国内需求疲弱和经济状况不确定。(完) (编译 母红；审校 李军)

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