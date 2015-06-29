韩国数据：7月制造业景气判断指数降至逾六年最低，因出口疲弱

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透首尔6月30日 - 韩国央行周二公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标在7月触及逾六年最低，因出口持续疲弱损及该国制造商的信心。
韩国央行在声明中称，经季节调整的7月制造业景气判断指数降至67，为2009年5月触及65以来的最低水平。6月修正后为74。
数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。该指数自2011年3月以来一直处于100之下。
一位央行官员表示，出口疲弱一直困扰韩国经济复苏，也是导致7月制造业景气判断指数疲弱的最大原因。一项路透调查显示，分析师预计出口付运可能在6月连跌第六个月。
该官员指出，韩国5月开始爆发中东呼吸综合征(MERS)也拖低了该指数。
在6月16-23日进行的7月调查显示，制造商最大的担忧是国内需求疲弱和经济状况不确定。(完) (编译 母红；审校 李军)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9