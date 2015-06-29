澳新经济指标预测--6月30日-7月7日****

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月29日当周 6月30日(二) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 6月 -- 15.7% 企业活动指数 -- 32.6% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 5月 -- +0.6% 0130 澳洲民间部门信贷 5月 +0.5% +0.3% 房屋信贷 -- +0.5% 6月30-7月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 -- 52.30 7月1日(三) 0130 澳洲建筑许可 5月 +1.0% -4.4% 民间房屋建筑许可 -- +4.7% 7月2日(四) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差22.00 逆差38.88 商品/服务进口(较前月) -- +4.0% 商品/服务出口(较前月) -- -6.0% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.60 7月3日(五) 0130 澳洲零售销售(较前月) 5月 +0.5% 持平 7月6日当周 7月6日(一) 2200 新西兰NZIER企业信心 第二季 -- 23.0% 0030 澳洲TD-MI通胀指标 6月 -- +0.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -4.3% 网络招聘广告 -- +0.1% 7月6日-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 6月 -- 48 7月7日(二) 0430 澳洲央行利率决定 7月 -- 2.00% (完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9