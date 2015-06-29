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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月29日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 81.07 -2.21 -2.65 4722422

京东 32.50 -0.96 -2.85 9321186

新浪 53.28 -0.78 -1.44 1257613

搜狐 58.95 -0.97 -1.62 628219

网易 140.61 -3.87 -2.68 714355

百度 200.50 -2.86 -1.41 2399631

台湾

台湾积体电路 22.38 -0.52 -5.29 2979739

联电 2.02 -0.04 -1.94 232071

日月光 6.49 -0.24 -3.57 510790

硅品精密 7.43 -0.11 -1.46 911228

和信超媒体 0.84 +0.01 +1.18 199867

友达 4.33 -0.06 -1.37 356266

中华电信 31.34 -0.07 -0.22 37999

台湾国际航电 43.98 -1.59 -3.49 1343716

香港

中国移动 63.58 -1.01 -1.56 203190

中国联通 15.40 -0.35 -2.22 116767

中国电信 57.72 -1.13 -1.92 18421

中芯国际 5.39 -0.25 -4.43 29903

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 61

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 孙茉莉)

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