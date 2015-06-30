中国金属：上海期交所批准斯诺里尔斯克镍业三个品牌用于镍合约交割

路透6月29日 - 上海期货交易所周一批准俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk) 的产品用于该交易所镍合约交割，此前市场担心国内生产商供应不足。

该交易所在其网站发布声明称，周一开始允许俄罗斯镍产品用于交割。这是上海期交所首次批准外国品牌用于镍交割。

中国2014年共进口130,617吨精炼镍及镍合金，其中超过一半来自俄罗斯。诺里尔斯克镍业是全球最大的镍和钯金矿商。上海期交所表示，已批准该公司的下述三个镍品牌用于交割：Norilsk Combine H-1、Severonickel Combine H-1以及Severonickel Combine H-1Y。(完)