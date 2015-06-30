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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:04 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(
1美元=7.7522港元 )
    
    美国股市周一放量大幅收跌，道琼工业指数 急跌350.33点，或1.95%，至17,596.35点；
标普500指数和道琼工业指数录得10月来最大单日跌幅，因希腊与债权人的救助磋商破裂，使对该
国可能成为首个退出欧元区国家的担忧加剧。 
                                                                                      
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       140.150   -1.73      38475            10.865      -0.69
 中国铝业                      12.330   -2.38      52042             3.823      -0.95
 中国移动                      63.580   -1.56     203190            98.577      -0.68
 中国人寿                      20.860   -1.97     266612            32.342      -0.94
 中石油                       109.860   -1.17      24417             8.517      -0.48
 中石化                        83.520   -2.26      27994             6.475      -0.85
 汇丰控股                      45.170   -2.86    2229239            70.033      -0.31
 中电信                        57.720   -1.92      18421             4.475      -0.57
 中国联通                      15.400   -2.22     116767            11.938       0.32
 兖州煤业                       7.860   -2.24      41228             6.093      -1.08
 华能国际                      54.500    2.17      23328            10.562      -0.73
 南方航空                      54.070   -6.18      22003             8.383      -1.02
 东方航空                      39.160   -7.20      12113             6.072      -1.28
 中芯国际                       5.390   -4.43      29903             0.836      -0.51
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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