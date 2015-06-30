《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月30日

路透香港6月30日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.( 1美元=7.7522港元 ) 美国股市周一放量大幅收跌，道琼工业指数 急跌350.33点，或1.95%，至17,596.35点； 标普500指数和道琼工业指数录得10月来最大单日跌幅，因希腊与债权人的救助磋商破裂，使对该 国可能成为首个退出欧元区国家的担忧加剧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 140.150 -1.73 38475 10.865 -0.69 中国铝业 12.330 -2.38 52042 3.823 -0.95 中国移动 63.580 -1.56 203190 98.577 -0.68 中国人寿 20.860 -1.97 266612 32.342 -0.94 中石油 109.860 -1.17 24417 8.517 -0.48 中石化 83.520 -2.26 27994 6.475 -0.85 汇丰控股 45.170 -2.86 2229239 70.033 -0.31 中电信 57.720 -1.92 18421 4.475 -0.57 中国联通 15.400 -2.22 116767 11.938 0.32 兖州煤业 7.860 -2.24 41228 6.093 -1.08 华能国际 54.500 2.17 23328 10.562 -0.73 南方航空 54.070 -6.18 22003 8.383 -1.02 东方航空 39.160 -7.20 12113 6.072 -1.28 中芯国际 5.390 -4.43 29903 0.836 -0.51 （完） (整理 梁慧仪)