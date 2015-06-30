瑞士央行：打破沉默，证实出手干预瑞郎

瑞士央行于1月决定不再努力维持欧元/瑞郎汇率在1.20瑞郎上方，本月也确认其负利率政策以及对大额瑞郎现金存款收费，如今仰赖干预行动来打压瑞郎汇价。

Wellershoff & Partners分析师Klaus Wellershoff表示，乔丹的公开信息可能是针对国内的对象。

“但根据我们的分析结果，推升瑞郎到目前水平的不是寻求避险的外资，而是瑞士人自己。我认为这点很重要，”他表示。

他表示，实际上，通常约占国内生产总值(GDP)10%的外国间接投资最近几季大致没什么动作，而外国直接投资也处于停滞状态。

“瑞郎走强的整个过程，其实是担心欧元及欧洲前景的瑞士人所推动，”他表示，“瑞士央行开始认识到，向瑞士公众与金融界喊话的重要性。这就是此事的重点。”

分析师表示，瑞士央行的锦囊中没有其他妙计，也将难以长期压低瑞郎。

“瑞士央行打压瑞郎的工具即将用罄。尽管1.03瑞郎似乎是目前的底线，但我们不确定能撑多久，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示。