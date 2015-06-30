瑞士央行：打破沉默，证实出手干预瑞郎

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
瑞士央行于1月决定不再努力维持欧元/瑞郎汇率在1.20瑞郎上方，本月也确认其负利率政策以及对大额瑞郎现金存款收费，如今仰赖干预行动来打压瑞郎汇价。
Wellershoff & Partners分析师Klaus Wellershoff表示，乔丹的公开信息可能是针对国内的对象。
“但根据我们的分析结果，推升瑞郎到目前水平的不是寻求避险的外资，而是瑞士人自己。我认为这点很重要，”他表示。
他表示，实际上，通常约占国内生产总值(GDP)10%的外国间接投资最近几季大致没什么动作，而外国直接投资也处于停滞状态。
“瑞郎走强的整个过程，其实是担心欧元及欧洲前景的瑞士人所推动，”他表示，“瑞士央行开始认识到，向瑞士公众与金融界喊话的重要性。这就是此事的重点。”
分析师表示，瑞士央行的锦囊中没有其他妙计，也将难以长期压低瑞郎。
“瑞士央行打压瑞郎的工具即将用罄。尽管1.03瑞郎似乎是目前的底线，但我们不确定能撑多久，”德国商业银行汇市策略师Peter Kinsella表示。
“把负利率进一步调降将不会有用处，我们认为瑞士央行将面临非常艰巨任务。”(完) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。