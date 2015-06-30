《新兴市场重要经济事件预告》--6月30日-7月7日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月30日(二)
首尔--韩国央行在国会公布半年一度的金融稳定报告(0300)。
首尔--韩国央行公布6月政策会议记录(0700)。
7月1日(三)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)总干事阿泽维多(Roberto Azevedo)及世界银行行长金墉在一活动上发言(0715)。
新德里--印度财政部官员Jayant Sinha及税收官员Shaktikanta Das出席一私募及风险投资活动。
巴黎--国际税务对话(至7月3日)。
布加勒斯特--罗马尼亚央行举行议息会议(0800)。
7月2日(四)
首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕主持一例行经济活动会议(2300)。
7月3日(五)
布拉格--捷克央行公布6月会议记录(0700)。
7月6日(一)
暂无重要经济事件。
7月7日(二)
布达佩斯--匈牙利央行举行非议息会议。
阿布贾--肯尼亚央行举行议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至7月8日)。
拉巴特--摩洛哥央行举行货币及财政委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。