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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:22 BJT

《香港报摘》--经济日报6月30日

* 要闻版头条：

--中证监昨晚再发声明，罕有一日两度安抚市场情绪，更提到适时启动深港通，利好港股夜期曾反弹逾百点，新加坡上市的A50期货更弹3%。不过，环球五大行等均提醒，大市充斥不明朗因素，港股短线仍恐受压，恒指考验25,559点的黄金比率关口。

* 其他：

--受大市一度急泻逾千点影响，内地私立妇产科专科医院集团和美医疗（新上市编号＂1509＂）孖展（保证金融资）被削，减少逾1,400万港元孖展额，四间券商合共借出1.23亿港元孖展额，相等于公开发售未足额认购。

--A股突如其来的大震荡，给基金互认南下产品市场欢迎度添变数。易方达资产管理（香港）机构业务部总监潘纪匡预期，投资者情绪会受轻微影响，但长远看好。该公司已筛选好推出三只基金产品，暂时没计划变更。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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