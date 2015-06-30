《香港报摘》--经济日报6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
* 要闻版头条：
--中证监昨晚再发声明，罕有一日两度安抚市场情绪，更提到适时启动深港通，利好港股夜期曾反弹逾百点，新加坡上市的A50期货更弹3%。不过，环球五大行等均提醒，大市充斥不明朗因素，港股短线仍恐受压，恒指考验25,559点的黄金比率关口。
* 其他：
--受大市一度急泻逾千点影响，内地私立妇产科专科医院集团和美医疗（新上市编号＂1509＂）孖展（保证金融资）被削，减少逾1,400万港元孖展额，四间券商合共借出1.23亿港元孖展额，相等于公开发售未足额认购。
--A股突如其来的大震荡，给基金互认南下产品市场欢迎度添变数。易方达资产管理（香港）机构业务部总监潘纪匡预期，投资者情绪会受轻微影响，但长远看好。该公司已筛选好推出三只基金产品，暂时没计划变更。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。