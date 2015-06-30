金砖国家：6月29日股汇市收盘纵览

路透6月30日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月29日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 大跌2.16%或21.21点，报959.42点。

中国股市：沪综指收挫3.3%至两个半月新低，降息降准难挡平仓盘汹涌

中国汇市：人民币微收升，中国降准降息及CNH弱势难撼客盘结汇

香港股市：恒指收挫2.6%触及三个月低点，受希腊危机及陆股大跌夹击

============================================================================

巴西股市：随拉美股市一道大幅收跌，因投资者担心希腊即将违约。巴西国营石油公司Petroleo Brasileiro SA 将2015-19年支出计划削减至八年最低水平，在曝出贪腐丑闻后希望降低债务负担并重新赢得投资者信心，但股价依然收跌3.48%。巴西指标Bovespa指数 收低1.86%至53,014.21点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.1175/95，上日收报3.1260/82。

============================================================================

南非股市：受希腊即将陷入金融危机的忧虑拖累连续第二个交易日下跌，投资者纷纷撤出风险资产，但黄金生产类股表现亮眼，因希腊危机突显了黄金的避险魅力。Top-40指数 收低1.4%，至46,395.06点。大盘综合指数 跌1.27%，报51,999.92点。

南非汇市：兰特兑美元跌至一个月低点，因希腊可能违约殃及风险资产需求

=========================================================================

印度股市：连续第二个交易日下跌，并创将近两周半的最大单日跌幅，因希腊本周料将陷入债务违约，令人担心外资将在新兴市场进行抛售。指标BSE指数 收跌0.6%至27,645.15点。NSE指数 收低0.75%至8,318.40点，为6月11日以来最大单日跌幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报63.84/63.85，上日收报63.64/63.65。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报928.03点。MSCI明晟俄罗斯指数 下滑1.09%，报508.11点。