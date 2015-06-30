《中国重要政经日程》--6月30日

==========================今日重要政经日程==========================

*6/30（周二）

--上午9：30分 国家发改委在发改委中配楼三层大会议室召开新闻发布会，主题是：关于充实重大工程包有关情况。发改委相关负责人出席发布会。

--上午10时 国务院新闻办公室在国新办新闻发布厅举行发布会，国家卫生计生委副主任、国家中医药管理局局长王国强介绍《中国居民营养与慢性病状况报告（2015）》有关情况。

--上午10时 人力资源和社会保障部在人社部西院（东城区和平里中街12号）主楼216会议室召开新闻发布会，向社会各界和广大媒体通报中国社会保险发展年度报告（2014）有关情况。

==========================近期重要政经日程==========================

*7/1（周三）

--上午10时 全国人大常委会办公厅在人民大会堂台湾厅举行新闻发布会。十二届全国人大常委会第十五次会议将审议国家安全法草案和全国人大常委会关于实行宪法宣誓制度的决定草案。

如获通过，将邀请全国人大常委会副秘书长韩晓武、全国人大常委会法工委副主任郑淑娜回答与两部法律有关的问题。

*7/8-7/9(周三、周四)

--习近平将赴俄罗斯乌法出席金砖国家领导人第七次会晤。本次金砖峰会讨论的主要议题是金砖国家经济发展纲要，这一经济文件将决定金砖国家未来多年的发展。

*7/9-7/10(周四、周五)

--习近平将赴俄罗斯出席上海合作组织成员国元首理事会第十五次会议。本次上合峰会的主要议题是计划通过确定本组织内工作优先方向的新基础性文件——《上合组织至2025年发展战略》，并就扩员问题作出决定。

上合峰会期间，各成员国元首将共同发表庆祝第二次世界大战胜利70周年的联合声明。

7/9（周四）

--新浪财经主办的“2015（第三届）银行业发展论坛”在北京金融街威斯汀大酒店举办。

7/15（周三）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布二季度/上半年国内生产总值(GDP)等数据。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

10/19（周一）

--中国国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布三季度国内生产总值(GDP)等数据

10/20日（周二）

--（2015）第十七届中国国际矿业大会将于天津市区的梅江会展中心举行，至23日。

注: 1. *代表新增日程