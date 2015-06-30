《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月30日

*工商时报：

--看准陆客来台人数年年增，金管会带头抢攻陆客理财商机。金管会银行局发布银行在机场、港口设置陆客理财服务处的规范及申请表，银行局表示，目前大部分的银行都符合规范，即日起就可开始送件申请，之前已有数家大型银行较为积极询问评估，银行在提出申请后一年内必须设立。

--物联网革命启动，鸿海 集团的十一屏三网二云布局再添新局，鸿海已于本月中透过Ginko Ventures(Ginko风险投资公司)，参与法国物联网及云端解决方案大厂Actility高达2,500万美元的募资计画，间接成为LoRa物联网联盟一员，以期扩大其在物联网通讯技术标准里的影响力。

*经济日报：

--希腊危机冲击台股大跌，中央银行密切关注希腊情势后续发展，官员指出，必要时，欧元外汇种籽基金将上阵应急，慎防希腊债务问题扩大，酿成系统性金融危机。而为因应国际金融市场变动，金融机构可能出现外汇供给不足，中央银行从外汇存底中提拨一定金额的美元、日圆、欧元，于必要时提供，补足流动性短缺。

--昆山市长杜小刚会见台湾区电电公会理事长郭台强一行人时表示，昆山今年的经济成长目标订在7%-7.5%间，目前已在做全面调查研究，将拿出一部分资金帮助台资企业在大陆上市。

--经济部贸易局宣布，两岸货品贸易协议技术性谈判将于周四(7月2日)于圆山饭店举行一天；本次主要讨论工业产品的市场准入，以及农产品防疫检疫等非关税贸易障碍排除，以期能缩小双方歧异，为下次正式协商预做准备。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。