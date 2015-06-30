《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
*工商时报：
--看准陆客来台人数年年增，金管会带头抢攻陆客理财商机。金管会银行局发布银行在机场、港口设置陆客理财服务处的规范及申请表，银行局表示，目前大部分的银行都符合规范，即日起就可开始送件申请，之前已有数家大型银行较为积极询问评估，银行在提出申请后一年内必须设立。
--物联网革命启动，鸿海 集团的十一屏三网二云布局再添新局，鸿海已于本月中透过Ginko Ventures(Ginko风险投资公司)，参与法国物联网及云端解决方案大厂Actility高达2,500万美元的募资计画，间接成为LoRa物联网联盟一员，以期扩大其在物联网通讯技术标准里的影响力。
*经济日报：
--希腊危机冲击台股大跌，中央银行密切关注希腊情势后续发展，官员指出，必要时，欧元外汇种籽基金将上阵应急，慎防希腊债务问题扩大，酿成系统性金融危机。而为因应国际金融市场变动，金融机构可能出现外汇供给不足，中央银行从外汇存底中提拨一定金额的美元、日圆、欧元，于必要时提供，补足流动性短缺。
--昆山市长杜小刚会见台湾区电电公会理事长郭台强一行人时表示，昆山今年的经济成长目标订在7%-7.5%间，目前已在做全面调查研究，将拿出一部分资金帮助台资企业在大陆上市。
--经济部贸易局宣布，两岸货品贸易协议技术性谈判将于周四(7月2日)于圆山饭店举行一天；本次主要讨论工业产品的市场准入，以及农产品防疫检疫等非关税贸易障碍排除，以期能缩小双方歧异，为下次正式协商预做准备。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。