欧洲政经：ECB执委科尔称目前看存在希腊退欧的可能性--报载

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
被问到想说些什么来说服希腊民众留在欧元区时，科尔严正警告道，“如果希腊离开欧元区，紧缩支出的形势将更加恶化，而且再也无法享受作为欧元区成员的好处，欧元区曾给希腊时间进行必要的调整。”
周一早上醒来，希腊人震惊地发现银行关闭，超市排起的长队，希腊在欧元区的前途未卜。
科尔指出，市场的反应“仍相对温和”，他表示那显示希腊是面对独特状况的独特个案。
但他补充道，欧洲央行密切关注形势发展，若有必要将动用一切可用工具，甚至新手段。
科尔称，欧洲央行将维持对希腊银行业的支持，“直到另行通知”，并正不断评估形势。
科尔表示欧洲央行周日做出不上调提供给希腊银行业的紧急流动性支持(ELA)上限的决定，是因应周末发生的事件所需。他表示那是“相称的决定”，因为不是“不可逆转的” 。
知情人士周一稍早称，欧洲央行周日拒绝希腊提出增加60亿欧元紧急资金的要求，但料公投前维持对希腊银行业的金援 。(完) (编译 孙茉莉/张若琪 审校 张涛)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。