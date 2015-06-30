欧洲政经：ECB执委科尔称目前看存在希腊退欧的可能性--报载

被问到想说些什么来说服希腊民众留在欧元区时，科尔严正警告道，“如果希腊离开欧元区，紧缩支出的形势将更加恶化，而且再也无法享受作为欧元区成员的好处，欧元区曾给希腊时间进行必要的调整。”

周一早上醒来，希腊人震惊地发现银行关闭，超市排起的长队，希腊在欧元区的前途未卜。

科尔指出，市场的反应“仍相对温和”，他表示那显示希腊是面对独特状况的独特个案。

但他补充道，欧洲央行密切关注形势发展，若有必要将动用一切可用工具，甚至新手段。

科尔称，欧洲央行将维持对希腊银行业的支持，“直到另行通知”，并正不断评估形势。

科尔表示欧洲央行周日做出不上调提供给希腊银行业的紧急流动性支持(ELA)上限的决定，是因应周末发生的事件所需。他表示那是“相称的决定”，因为不是“不可逆转的” 。