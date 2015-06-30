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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:26 BJT

《香港报摘》--信报6月30日

* 要闻版头条：

--港股6月29日期指结算日在＂双股灾＂夹击下，曾暴泻1,046点，低见25,617点，跌至4月8日以来最低，日中波幅3.8%也是4月9日以来最大。第一上海证券首席策略师叶尚志认为，港股将继续寻底，但见恐慌抛售潮反是好事，即潜在沽压释放，危中有机。

* 其他：

--中银信用卡（国际）总经理苏诚信表示，该行今年首五个月涉及银联卡＂北卡南用＂的收单业务，较去年底有数个百分点的增长，增幅较以往放缓，估计受到一签多行收紧及本港社会气氛欠佳影响。

--顺风国际清洁能源 执行董事兼首席执行官罗鑫表示，公司近期已签署多个公私合营的EMC（能源管理合同）项目，合约共涉及节能总面积逾1,500万方米。他指出，按每方米成本200元人民币估算，这些项目总成本约30亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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