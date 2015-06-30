《香港报摘》--信报6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
* 要闻版头条：
--港股6月29日期指结算日在＂双股灾＂夹击下，曾暴泻1,046点，低见25,617点，跌至4月8日以来最低，日中波幅3.8%也是4月9日以来最大。第一上海证券首席策略师叶尚志认为，港股将继续寻底，但见恐慌抛售潮反是好事，即潜在沽压释放，危中有机。
* 其他：
--中银信用卡（国际）总经理苏诚信表示，该行今年首五个月涉及银联卡＂北卡南用＂的收单业务，较去年底有数个百分点的增长，增幅较以往放缓，估计受到一签多行收紧及本港社会气氛欠佳影响。
--顺风国际清洁能源 执行董事兼首席执行官罗鑫表示，公司近期已签署多个公私合营的EMC（能源管理合同）项目，合约共涉及节能总面积逾1,500万方米。他指出，按每方米成本200元人民币估算，这些项目总成本约30亿元。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
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中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。