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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--6月30日-7月7日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 6/30 意大利 标售中长期债券 7/1 德国 50亿欧元 标售五年期联邦债券 7/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 7/2 英国 标售票息2%、2020年到期的公债 7/2 日本 标售10年期公债 7/2 日本 标售三个月期贴现国库券 7/6 1350 法国 标售国库券(BTF) 7/7 美国 发售三年期公债 7/7 英国 标售票息3.5%、2045年到期的公债 7/7 日本 标售10年期通胀保值债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 徐文焰；审校 张若琪)

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