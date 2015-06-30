《台湾重要政经日程》--6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
=====================今日重要政经消息============================== 6/30(二) --15:00 〞永续发展协会〞会员大会。 ===================================================================== 7/1(三) --10:00 6月汇丰PMI。 7/6(一) --16:10 央行公布6月底外汇存底，上月底为4,189.58亿美元。 7/7(二) --08:30 主计总处公布6月消费者物价指数，上月年跌0.73%。 --16:00 财政部公布6月出口/进口数据，上月出口年跌3.8%。 7/10(五) --13:30 台积电 公布6月营收。 7/20(一) --16:00 经济部公布6月外销订单，上月为年衰退5.9%。 7/22(三) --08:30 主计总处公布6月季调失业率，5月为3.75%。 7/23(四) --16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为下跌3.18%。 8/20(四) --16:20 央行公布第二季经常帐，上季顺差220亿美元。 9/28(一) --中秋节补假，金融市场休市。 10/9(五) --国庆日补假，金融市场休市。 --------------------------------------------------------------------- 2016年 1/16(六) --台湾举办总统、副总统和立法委员选举。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。