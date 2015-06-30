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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:34 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆回补之前跳空缺口，但方向未定

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    * 欧元/日圆昨日大跌，随后尽管回补缺口，但依然难以让人看多
    * 昨日亚洲市场开盘为135.97，与周五纽约收盘138.30之间形成缺口
    * 该货币对在隔夜市场回升至138.10，略为高出周五低点137.80
    * 尽管反弹，但很难看多欧元，因希腊公投的结果五五开
    * 是否可以优先考虑逢高卖低买的策略？是否会形成133.80-138.80
宽阔区间？
    * 最好依旧密切关注消息面和资金面(完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 李婷仪)

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