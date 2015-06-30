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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 08:53 BJT

《全球汇市》欧元兑美元守住隔夜涨幅，希腊情势影响减退

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1207 1.1235 -0.25 -7.36 1.2097

美元/日圆 122.45 122.53 -0.07 +2.31 119.68

欧元/日圆 137.23 137.66 -0.31 -5.21 144.78

美元/瑞郎 0.9260 0.9247 +0.14 -6.85 0.9941

英镑/美元 1.5727 1.5737 -0.06 +0.99 1.5573

美元/加元 1.2415 1.2400 +0.12 +6.86 1.1618

澳元/美元 0.7668 0.7673 -0.07 -6.12 0.8168

新西兰元/美元 0.6834 0.6849 -0.22 -12.35 0.7797

澳元/日圆 93.890 94.020 -0.14 -3.95 97.750

新西兰元/日圆 83.680 83.920 -0.29 -10.32 93.310

英镑/日圆 192.59 192.83 -0.12 +3.33 186.38

澳元/新西兰元 1.1215 1.1197 +0.16 +7.13 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪/张若琪)

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