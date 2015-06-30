《全球汇市》欧元兑美元守住隔夜涨幅，希腊情势影响减退

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1207 1.1235 -0.25 -7.36 1.2097
美元/日圆 122.45 122.53 -0.07 +2.31 119.68
欧元/日圆 137.23 137.66 -0.31 -5.21 144.78
美元/瑞郎 0.9260 0.9247 +0.14 -6.85 0.9941
英镑/美元 1.5727 1.5737 -0.06 +0.99 1.5573
美元/加元 1.2415 1.2400 +0.12 +6.86 1.1618
澳元/美元 0.7668 0.7673 -0.07 -6.12 0.8168
新西兰元/美元 0.6834 0.6849 -0.22 -12.35 0.7797
澳元/日圆 93.890 94.020 -0.14 -3.95 97.750
新西兰元/日圆 83.680 83.920 -0.29 -10.32 93.310
英镑/日圆 192.59 192.83 -0.12 +3.33 186.38
澳元/新西兰元 1.1215 1.1197 +0.16 +7.13 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李爽/许娜/陈宗琦；审校 戴素萍/李婷仪/张若琪)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。