《交易视点》台债多头格局未变，但殖利率往下追价意愿低--群益金鼎证券

路透台北6月30日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周一市场随美债反应希腊偿债可能破局开低，但十年券104/5期 在1.5%以下仍无追价意愿，利率开低走高，多数时间在1.5%上下游走。目前多头格局未变，但往下追价意愿低，预期行情维持区间整理。五年券104/9期 区间0.97-1.02%，104/5区间1.48-1.52%。(完) (整理 高洁如; 审校 曾祥进)