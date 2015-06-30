中国个股：西安民生拟出资268亿元收购大股东旗下的商业资产

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透上海6月30日 - 中国西安民生集团股份有限公司 周二公告称，拟向控股股东海航商业控股及其特定关联方等收购商业流通服务企业--海南供销大集控股，收购价为268亿元人民币，同时计划募集配套资金至多132亿元，用于重组后的主业发展。
公告指出，公司拟向控股股东海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金等发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股100%股权。
根据初步预估，供销大集控股100%股权的初步预估值为2,686,557.86万元，经重组各方协商，暂定交易价格为2,680,000万元；本次收购资产股份发行价5.10元/股。本次交易完成后，公司将直接持有供销大集控股100%股权。
同时上市公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过132亿元，发行底价为5.41元/股，募集配套资金将用于重组后上市公司的主营业务发展。
公司指出，本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。
本次交易后，上市公司将借助于本次交易标的公司拥有的多维度、多业态的线下商业实体网点资源，初步建立布局全国的O2O（线上线下）城乡商品流通体系，将现有线下渠道进一步下沉至三、四线城市以及广泛的乡镇和农村地区。
此外，将依托线上平台及互联网技术，实现信息流、物流、资金流、商流有效统一，提升城乡商品流通效率，降低流通成本。上市公司将从地域性的传统商业零售企业，转变为全国性的“互联网+流通”企业。
西安民生因筹划重大事项，自2014年12月22日起停牌，停牌前收报5.94元。(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。