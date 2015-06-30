中国个股：西安民生拟出资268亿元收购大股东旗下的商业资产

路透上海6月30日 - 中国西安民生集团股份有限公司 周二公告称，拟向控股股东海航商业控股及其特定关联方等收购商业流通服务企业--海南供销大集控股，收购价为268亿元人民币，同时计划募集配套资金至多132亿元，用于重组后的主业发展。

公告指出，公司拟向控股股东海航商业控股及其特定关联方、新合作集团及其一致行动人、深圳鼎发投资、乾盛瑞丰资管计划、上海并购基金等发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股100%股权。

根据初步预估，供销大集控股100%股权的初步预估值为2,686,557.86万元，经重组各方协商，暂定交易价格为2,680,000万元；本次收购资产股份发行价5.10元/股。本次交易完成后，公司将直接持有供销大集控股100%股权。

同时上市公司拟采用询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，拟募集配套资金金额不超过132亿元，发行底价为5.41元/股，募集配套资金将用于重组后上市公司的主营业务发展。

公司指出，本次交易有利于提高上市公司资产的完整性，有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。

本次交易后，上市公司将借助于本次交易标的公司拥有的多维度、多业态的线下商业实体网点资源，初步建立布局全国的O2O（线上线下）城乡商品流通体系，将现有线下渠道进一步下沉至三、四线城市以及广泛的乡镇和农村地区。

此外，将依托线上平台及互联网技术，实现信息流、物流、资金流、商流有效统一，提升城乡商品流通效率，降低流通成本。上市公司将从地域性的传统商业零售企业，转变为全国性的“互联网+流通”企业。