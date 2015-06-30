更正-国际油市：油价在三周低点附近持稳，市场交投淡静

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
(更正：因英文原文有误，内文第三段改为“4月15日”，非“6月5日”)
路透东京6月30日 - 油价周二在亚洲时段守在三周低点附近，市场交投清淡。希腊银行体系关闭进入第二天，伊朗核计划协商料将继续。
0011 GMT，美国8月原油合约 跌0.06美元报每桶58.27美元，周一跌1.3美元至58.33美元，为6月8日以来最低结算价。
布兰特原油期货 下滑0.02美元报每桶61.99美元，上日跌近2%至62.01美元，为4月15日以来最低。
数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。
美国一位高级官员表示，伊朗核计划协商在周二的期限过后将继续。
了解交易和数据情况的贸易人士称，美国凝析油出口自年初以来已经翻番，大部分出口至欧洲。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张若琪)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。