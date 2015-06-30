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货币新闻 | 2015年 6月 30日 星期二 17:34 BJT

更正-国际油市：油价在三周低点附近持稳，市场交投淡静

(更正：因英文原文有误，内文第三段改为“4月15日”，非“6月5日”)

路透东京6月30日 - 油价周二在亚洲时段守在三周低点附近，市场交投清淡。希腊银行体系关闭进入第二天，伊朗核计划协商料将继续。

0011 GMT，美国8月原油合约 跌0.06美元报每桶58.27美元，周一跌1.3美元至58.33美元，为6月8日以来最低结算价。

布兰特原油期货 下滑0.02美元报每桶61.99美元，上日跌近2%至62.01美元，为4月15日以来最低。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

美国一位高级官员表示，伊朗核计划协商在周二的期限过后将继续。

了解交易和数据情况的贸易人士称，美国凝析油出口自年初以来已经翻番，大部分出口至欧洲。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽 审校 张若琪)

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