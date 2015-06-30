《中国已公布新股发行上市日程表》--6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 7/3 深 中科创达 300496 2,500 -- -- 中金公司 7/8
7/3 深 润欣科技 300493 3,000 -- -- 国信证券 7/8
7/3 深 凯龙股份 002783 2,087 -- -- 长江证券 7/8
7/3 深 三夫户外 002780 1,700 -- -- 东海证券 7/8
7/3 深 中坚科技 002779 2,200 -- -- 德邦证券 7/8
7/3 沪 博敏电子 732936 不超过4,185 -- -- 国信证券 7/8
7/3 沪 读者传媒 732999 不超过6,000 -- -- 华龙证券 7/8
7/3 沪 道森股份 732800 不超过5,200 -- -- 华泰联合 7/8
7/3 沪 安记食品 732696 不超过3,000 -- -- 安信证券 7/8
7/3 沪 邦宝益智 732398 不超过2,400 -- -- 国金证券 7/8
7/6 深 美尚生态 300495 1,670 -- -- 广发证券 7/9
7/6 深 山鼎设计 300492 2,080 -- -- 国信证券 7/9
7/6 深 可立克 002782 4,260 -- -- 招商证券 7/9
7/6 深 奇信股份 002781 不超过6,000 -- -- 安信证券 7/9
7/6 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券 7/9
7/6 深 银宝山新 002786 不超过3,178 -- -- 中投证券 7/9
7/6 沪 乾景园林 732778 不超过2,000 -- -- 招商证券 7/9
7/6 沪 中新科技 732996 不超过5,010 -- -- 国信证券 7/9
7/6 沪 桃李面包 732866 不超过4,501.26 -- -- 中信证券 7/9
7/6 沪 思维列控 732508 不超过4,000 -- -- 中信建投 7/9
7/7 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券 7/10
7/7 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券 7/10
7/7 深 华源包装 002787 不超过3,520 -- -- 国海证券 7/10
7/7 深 通合科技 300491 不超过2,000 -- -- 中德证券 7/10
7/7 深 盛天网络 300494 3,000 -- -- 长江证券 7/10
7/7 沪 井神股份 732299 9,000 -- -- 西南证券 7/10
7/8 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 7/13
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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --
暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --
暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --
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新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商
6/30 深 沃施股份 1,550 11.39 22.99 华西证券
6/30 深 国恩股份 2,000 17.47 22.99 安信证券
6/30 深 东杰智能 3,472 8.94 22.96 中信证券
6/30 深 万孚生物 2,200 16.00 18.56 广发证券
6/30 深 科迪乳业 6,840 6.85 20.81 中原证券
6/30 深 濮阳惠成 2,000 9.13 22.95 中原证券
6/30 沪 金 诚 信 9,500 17.19 22.98 中信证券
6/30 沪 恒通股份 3,000 8.31 22.97 国信证券
6/30 沪 天成自控 2,500 7.27 22.98 东方花旗
*7/1 沪 四通股份 3,334 7.73 22.96 广发证券
*7/1 深 中飞股份 1,135 17.56 22.97 东北证券
*7/1 深 恒锋工具 1,563 20.11 19.30 国信证券
-- 深 蓝晓科技 2,000 14.83 20.32 平安证券
-- 深 光力科技 2,300 7.28 22.99 光大证券
注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。