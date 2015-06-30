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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:01 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--6月30日

新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 　 7/3 深 中科创达 300496 2,500 -- -- 中金公司 7/8

7/3 深 润欣科技 300493 3,000 -- -- 国信证券 7/8

7/3 深 凯龙股份 002783 2,087 -- -- 长江证券 7/8

7/3 深 三夫户外 002780 1,700 -- -- 东海证券 7/8

7/3 深 中坚科技 002779 2,200 -- -- 德邦证券 7/8

7/3 沪 博敏电子 732936 不超过4,185 -- -- 国信证券 7/8

7/3 沪 读者传媒 732999 不超过6,000 --　 -- 华龙证券 7/8

7/3 沪 道森股份 732800 不超过5,200 -- -- 华泰联合 7/8

7/3 沪 安记食品 732696 不超过3,000 -- -- 安信证券 7/8

7/3 沪 邦宝益智 732398 不超过2,400 -- -- 国金证券 7/8

7/6 深 美尚生态 300495 1,670 -- -- 广发证券 7/9

7/6 深 山鼎设计 300492 2,080 -- -- 国信证券 7/9

7/6 深 可立克 002782 4,260 -- -- 招商证券 7/9

7/6 深 奇信股份 002781 不超过6,000 -- -- 安信证券 7/9

7/6 深 久远银海 002777 2,000 -- -- 广发证券 7/9

7/6　　　深　　银宝山新　002786　不超过3,178　　 -- -- 中投证券 7/9

7/6 沪 乾景园林 732778 不超过2,000 --　 -- 招商证券 7/9

7/6 沪 中新科技 732996 不超过5,010 -- -- 国信证券 7/9

7/6 沪 桃李面包 732866 不超过4,501.26 -- -- 中信证券 7/9

7/6 沪　　思维列控　732508 不超过4,000　　 -- -- 中信建投 7/9

7/7 深 华自科技 300490 2,500 -- -- 光大证券 7/10

7/7 深 高科石化 002778 2,230 -- -- 东吴证券 7/10

7/7 深　　华源包装　002787 不超过3,520 -- -- 国海证券 7/10

7/7 深　　通合科技　300491　不超过2,000　　 -- -- 中德证券 7/10

7/7　　　深　　盛天网络　300494 　 3,000 -- -- 长江证券 7/10

7/7　　　沪　　井神股份　732299　　 9,000 -- -- 西南证券 7/10

7/8 深 万里石 002785 5,000 -- -- 招商证券 7/13

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

6/30 深 沃施股份 1,550 11.39 22.99 华西证券

6/30 深 国恩股份 2,000 17.47 22.99 安信证券

6/30 深 东杰智能 3,472 8.94 22.96 中信证券

6/30 深 万孚生物 2,200 16.00 18.56 广发证券

6/30 深 科迪乳业 6,840 6.85 20.81 中原证券

6/30 深 濮阳惠成 2,000 9.13 22.95 中原证券

6/30 沪 金 诚 信 9,500 17.19 22.98 中信证券

6/30 沪 恒通股份 3,000 8.31 22.97 国信证券

6/30 沪 天成自控 2,500 7.27 22.98 东方花旗

*7/1 沪 四通股份 3,334 7.73 22.96 广发证券

*7/1 深 中飞股份 1,135 17.56 22.97 东北证券

*7/1 深 恒锋工具 1,563 20.11 19.30 国信证券

-- 深 蓝晓科技 2,000 14.83 20.32 平安证券

-- 深 光力科技 2,300 7.28 22.99 光大证券

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 林琦；; 审校 杨淑祯)

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