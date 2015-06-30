《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

**上海证券报**

--申请赴“新三板”挂牌公司在审查过程中一般问题的反馈意见进一步标准化。全国中小企业股份转让系统公司发布《挂牌审查一般问题内核参考要点（试行）》，进一步明确了挂牌核查和信息披露标准。

--中国安邦保险集团收购比利时德尔塔·劳埃德银行的项目顺利签约。这是安邦保险集团继收购比利时百年保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购比利时金融机构。

--西安民生 公告称，拟以5.1元每股的价格，向控股股东海航商业控股等发行52.55亿股，作价268亿元，购买其所持有的供销大集控股100%股权，同时，定增募集配套资金不超过132亿元，用于重组后上市公司主业发展。交易完成后，西安民生将转型为大型全国性互联网O2O商品流通服务企业。

**证券时报**

--交通银行 董事长牛锡明在股东大会上表示，目前交行已经将混改方案细化成20个具体项目。

**东方早报**

--继人民网 后，另一家新闻网站“国家队”成员--新华网股份有限公司也将迎来上市，此举标志着重点新闻网站转企改制试点的最新进展。(完)