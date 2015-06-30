《中国报摘》--其他报纸重要消息6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
**上海证券报**
--申请赴“新三板”挂牌公司在审查过程中一般问题的反馈意见进一步标准化。全国中小企业股份转让系统公司发布《挂牌审查一般问题内核参考要点（试行）》，进一步明确了挂牌核查和信息披露标准。
--中国安邦保险集团收购比利时德尔塔·劳埃德银行的项目顺利签约。这是安邦保险集团继收购比利时百年保险公司FIDEA之后，又一次100%股权收购比利时金融机构。
--西安民生 公告称，拟以5.1元每股的价格，向控股股东海航商业控股等发行52.55亿股，作价268亿元，购买其所持有的供销大集控股100%股权，同时，定增募集配套资金不超过132亿元，用于重组后上市公司主业发展。交易完成后，西安民生将转型为大型全国性互联网O2O商品流通服务企业。
**证券时报**
--交通银行 董事长牛锡明在股东大会上表示，目前交行已经将混改方案细化成20个具体项目。
**东方早报**
--继人民网 后，另一家新闻网站“国家队”成员--新华网股份有限公司也将迎来上市，此举标志着重点新闻网站转企改制试点的最新进展。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。