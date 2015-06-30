长江期货：中国期指大幅贴水，有望吸引多头入场

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
周一沪深300股指期货成交量318.6万手，创出历史新高。成交量激增与市场盘中强振相互影响，行情波动越激烈吸引短期投机资金交易越活跃，交易越活跃也反过来加剧市场波动。一般情况下，成交量越大，持仓量往往会随之上升。然而，周一市场成交量激增，沪深300期指四个合约持仓量反而减仓13886手至139128手，为近一年新低。持仓量的降低，笔者推测是因为可能存在部分多头头寸在盘中急跌过程中遭遇强平处理。 对于后市，笔者认为短期不宜过度追空。周一IF1507贴水177.35点，盘中最高贴水达到238.75点，幅度近5.7%。虽然面对大幅贴水，当前实施反向套利仍有很大难度，但大幅贴水可为新入场的多方提供较厚的安全垫，同时对于入场做空的投资者来说是巨大的成本。因此，大幅贴水在抑制继续做空的同时将吸引多方力量入场。从这个角度而言，笔者认为后市将有反弹可能。这一点在中金所盘后的持仓数据上也得到了支持。在IF1507上，前20多方合计增持买单5845手，前20空方合计减持卖单5610手。沪深300股指期货当月与次月合约主力席位多空轧差的净空持仓量17727手，较前一交易日大幅下降4034手。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。