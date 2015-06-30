长江期货：中国期指大幅贴水，有望吸引多头入场

周一沪深300股指期货成交量318.6万手，创出历史新高。成交量激增与市场盘中强振相互影响，行情波动越激烈吸引短期投机资金交易越活跃，交易越活跃也反过来加剧市场波动。一般情况下，成交量越大，持仓量往往会随之上升。然而，周一市场成交量激增，沪深300期指四个合约持仓量反而减仓13886手至139128手，为近一年新低。持仓量的降低，笔者推测是因为可能存在部分多头头寸在盘中急跌过程中遭遇强平处理。 对于后市，笔者认为短期不宜过度追空。周一IF1507贴水177.35点，盘中最高贴水达到238.75点，幅度近5.7%。虽然面对大幅贴水，当前实施反向套利仍有很大难度，但大幅贴水可为新入场的多方提供较厚的安全垫，同时对于入场做空的投资者来说是巨大的成本。因此，大幅贴水在抑制继续做空的同时将吸引多方力量入场。从这个角度而言，笔者认为后市将有反弹可能。这一点在中金所盘后的持仓数据上也得到了支持。在IF1507上，前20多方合计增持买单5845手，前20空方合计减持卖单5610手。沪深300股指期货当月与次月合约主力席位多空轧差的净空持仓量17727手，较前一交易日大幅下降4034手。(完)