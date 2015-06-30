《香港报摘》--其他报纸重要消息6月30日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
* 明报：
--＂低调壳王＂高振顺再度出手，上周一(22日)停牌的顺昌 获以内地石油天然气勘探公司泰坦通源牵头财团入主，同时入股投资者还包括高振顺、格隆汇股东余楠这对＂老拍档＂，涉资至少18亿港元，入股价每股0.67港元，较顺昌停牌前收市价大幅折让近九成。
* 苹果日报：
--面对市场畅旺招聘困难，消息指，过去一年金管局负责外汇基金投资管理的储备管理部，人手流失较之前显着，两名直接投资处的主管已先后离职，该部门整体流失年率达9.5%，媲美私营金融机构。
* 东方日报：
--渣打 香港认为，下半年的发债成本将进一步回落，加上环球基金持有的现金量大，有意投资于人民币资产，离岸债需求会有支持，下半年离岸债发行量预期进一步改善，全年看4,800亿至5,000亿元水平；汇丰 则估计全年离岸债发行规模介乎4,900至5,200亿元水平。
* 星岛日报：
--内地制药及连锁药店营运商中智药业（新上市编号3737）今天开始招股，拟发售2亿股，招股价介乎2.46-3.08港元，集资高至6.16亿港元。
* 文汇报：
--广州民间金融街管理有限公司总经理廖检文透露，广州民间金融街已获得广东省金融办批准，允许外资以及非广州本土的内资企业在民间金融街发起设立小贷公司，在此试点基础上穗将逐步推广放开。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。