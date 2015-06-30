《香港报摘》--其他报纸重要消息6月30日

* 明报：

--＂低调壳王＂高振顺再度出手，上周一(22日)停牌的顺昌 获以内地石油天然气勘探公司泰坦通源牵头财团入主，同时入股投资者还包括高振顺、格隆汇股东余楠这对＂老拍档＂，涉资至少18亿港元，入股价每股0.67港元，较顺昌停牌前收市价大幅折让近九成。

* 苹果日报：

--面对市场畅旺招聘困难，消息指，过去一年金管局负责外汇基金投资管理的储备管理部，人手流失较之前显着，两名直接投资处的主管已先后离职，该部门整体流失年率达9.5%，媲美私营金融机构。

* 东方日报：

--渣打 香港认为，下半年的发债成本将进一步回落，加上环球基金持有的现金量大，有意投资于人民币资产，离岸债需求会有支持，下半年离岸债发行量预期进一步改善，全年看4,800亿至5,000亿元水平；汇丰 则估计全年离岸债发行规模介乎4,900至5,200亿元水平。

* 星岛日报：

--内地制药及连锁药店营运商中智药业（新上市编号3737）今天开始招股，拟发售2亿股，招股价介乎2.46-3.08港元，集资高至6.16亿港元。

* 文汇报：

--广州民间金融街管理有限公司总经理廖检文透露，广州民间金融街已获得广东省金融办批准，允许外资以及非广州本土的内资企业在民间金融街发起设立小贷公司，在此试点基础上穗将逐步推广放开。（完）