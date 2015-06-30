光大期货：沪铜红7月可期

季节性分析数据显示，7月是一年中铜价上涨概率最高的月份。在过去10年中，7月沪铜仅有2008年和2012年走弱，其余的8年均明显上涨，上涨概率高达80%，平均涨幅为4.4%。我们认为，今年在5、6月铜价大幅走弱的背景下，7月铜价止跌反弹、最终飘红的可能性较大。