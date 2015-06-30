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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:04 BJT

光大期货：沪铜红7月可期

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

季节性分析数据显示，7月是一年中铜价上涨概率最高的月份。在过去10年中，7月沪铜仅有2008年和2012年走弱，其余的8年均明显上涨，上涨概率高达80%，平均涨幅为4.4%。我们认为，今年在5、6月铜价大幅走弱的背景下，7月铜价止跌反弹、最终飘红的可能性较大。

铜价在过去一个月经历了10%的回调后已经得到基本面有效支撑。随着库存进一步下滑，现货升水将保持坚挺，现货成交也有望回暖。加之央行启动“双降”，宏观层面亦形成利好。众多因素将推动7月铜价振荡走强，但是仍需警惕希腊问题加剧带来的系统性风险。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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