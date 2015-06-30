宝城期货：沪胶再现低迷态势

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
步入6月以来，尽管海南天胶产区旱情因素一度崛起，但投资者做多信心并未因此受到鼓舞。相反地，随着人工降雨以及热带风暴陆续“惠顾”天胶产区之后，市场关注焦点开始转移至轮胎行业的成本端（复合胶新规即将实施）以及销售端（美国“双反”裁定落地）。二者形成“双杀效应”，引发利空情绪抬头，导致沪胶主力1509合约持续回落，期价接连失守重要支撑位，再现低迷之态。
虽然此前国内轮胎行业对今年7月1日正式实施的《复合橡胶通用技术规范》存在较高的抵触情绪，也曾强烈建议有关部门能听取行业呼声，做出调整复合胶新标准的举动，但事实却是迟迟得不到政策“照顾”。笔者预计，复合胶新规实施将无任何变动悬念，轮胎行业面临新一轮洗牌。对比复合胶新旧标准，最大的区别在于生胶含量由以往的95%—99.5%降至88%。而对轮胎企业来说，新标复合胶通用性大幅降低，这无形中增加了使用管理的复杂程度和加工能耗。尤其处在今年以来轮胎企业生存环境趋于恶化、利润产值大幅回落的背景下，政策再添利空无疑是雪上加霜。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。