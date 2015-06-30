宝城期货：沪胶再现低迷态势

虽然此前国内轮胎行业对今年7月1日正式实施的《复合橡胶通用技术规范》存在较高的抵触情绪，也曾强烈建议有关部门能听取行业呼声，做出调整复合胶新标准的举动，但事实却是迟迟得不到政策“照顾”。笔者预计，复合胶新规实施将无任何变动悬念，轮胎行业面临新一轮洗牌。对比复合胶新旧标准，最大的区别在于生胶含量由以往的95%—99.5%降至88%。而对轮胎企业来说，新标复合胶通用性大幅降低，这无形中增加了使用管理的复杂程度和加工能耗。尤其处在今年以来轮胎企业生存环境趋于恶化、利润产值大幅回落的背景下，政策再添利空无疑是雪上加霜。(完)