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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:01 BJT

宝城期货：沪胶再现低迷态势

以下内容节选自6月30日的《期货日报》：

步入6月以来，尽管海南天胶产区旱情因素一度崛起，但投资者做多信心并未因此受到鼓舞。相反地，随着人工降雨以及热带风暴陆续“惠顾”天胶产区之后，市场关注焦点开始转移至轮胎行业的成本端（复合胶新规即将实施）以及销售端（美国“双反”裁定落地）。二者形成“双杀效应”，引发利空情绪抬头，导致沪胶主力1509合约持续回落，期价接连失守重要支撑位，再现低迷之态。

虽然此前国内轮胎行业对今年7月1日正式实施的《复合橡胶通用技术规范》存在较高的抵触情绪，也曾强烈建议有关部门能听取行业呼声，做出调整复合胶新标准的举动，但事实却是迟迟得不到政策“照顾”。笔者预计，复合胶新规实施将无任何变动悬念，轮胎行业面临新一轮洗牌。对比复合胶新旧标准，最大的区别在于生胶含量由以往的95%—99.5%降至88%。而对轮胎企业来说，新标复合胶通用性大幅降低，这无形中增加了使用管理的复杂程度和加工能耗。尤其处在今年以来轮胎企业生存环境趋于恶化、利润产值大幅回落的背景下，政策再添利空无疑是雪上加霜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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