《交易视点》台债先以中性区间看待，等待国际变数厘清--元大宝来证

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透台北6月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前市场对于希腊债务协商看法依然没有明确答案，在最终结果出炉前都可能造成金融市场出现大震荡，若希腊协商失败退出欧元区，违约传染效应之下，西班牙及义大利等国都有违约风险，可能拖垮欧洲经济进而影响美国经济成长速度，两败俱伤，而本周四美国也将公布6月份的非农就业数据，数据若表现亮眼之下不排除有9月升息的可能，但是在欧洲状况不明与中国持续降准降息，让美国在未来升息步调也较受压力。
台湾方面，在未来一季公债筹码供应量较少之下与市场资金维持宽松不变，台湾央行也因面对经济基本面疲弱，可能将不跟进美国升息，殖利率不易上行，但是目前市场买盘追价意愿薄弱，殖利率下行力道也略显不足，预计仍以中性区间盘整看待，等待国际市场变数厘清，预估十年券104/5期 成交区间1.48%-1.53%，五年券104/9期 则在0.97%-1.02%。(完) (整理 高洁如; 审校)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。