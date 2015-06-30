《交易视点》台债先以中性区间看待，等待国际变数厘清--元大宝来证

路透台北6月30日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，目前市场对于希腊债务协商看法依然没有明确答案，在最终结果出炉前都可能造成金融市场出现大震荡，若希腊协商失败退出欧元区，违约传染效应之下，西班牙及义大利等国都有违约风险，可能拖垮欧洲经济进而影响美国经济成长速度，两败俱伤，而本周四美国也将公布6月份的非农就业数据，数据若表现亮眼之下不排除有9月升息的可能，但是在欧洲状况不明与中国持续降准降息，让美国在未来升息步调也较受压力。