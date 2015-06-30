美国利率：希腊情势不太可能阻拦美国升息--前联储官员及分析师

据国际清算银行(BIS)最新数据，美国银行业者对希腊直接投资规模仅120亿美元。

美希直接贸易规模也很小，且希腊连年衰退，早已让依赖该国的美国出口商受到打击。

Perli等人表示，美联储将密切关注美元汇率变化。这早就是几个月来美联储评论中一直出现的话题了。

一名白宫发言人周一称，美国对希腊的敞口较小，希腊危机未对美国的银行体系构成威胁。

然而，若希腊问题导致流入美国的资本开始激增，或希腊真的退出欧元区并致使欧元区经济再度陷入衰退，那么可能使美联储升息过程变得更加棘手。