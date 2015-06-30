期货日报：大商所焦炭期货仍将偏空运行

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
以下内容节选自6月30日的《期货日报》：
6月以来，受螺纹钢期货下跌的影响，焦炭1509合约从最高点的928元/吨下跌至6月29日收盘的869元/吨。笔者认为，短期内焦炭1509合约大幅下跌后期货升水已然消失，并且当前焦炭库存偏低，期价将震荡偏涨。但是后期伴随着钢厂开工率下滑，焦炭仍将偏空运行。
目前，全国范围内钢厂高炉开工率维持高位，以铁矿石为代表的原材料价格坚挺。而受华东地区梅雨季节的影响，下游需求持续低迷。供需矛盾加剧使得钢企库存持续攀升。中钢协最新数据显示，6月上旬末，会员钢铁企业钢材库存量为1,630.91万吨，较上一旬末增加47.97万吨，增幅为3.03%。此外，不断下滑的钢材价格使钢厂亏损加重。据测算，目前每吨螺纹钢亏损金额都在200元以上。亏损额度不断扩大会迫使钢厂减产，检修计划将逐渐增多，这将对后市原料端的需求形成打压。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。