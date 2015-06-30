期货日报：大商所焦炭期货仍将偏空运行

6月以来，受螺纹钢期货下跌的影响，焦炭1509合约从最高点的928元/吨下跌至6月29日收盘的869元/吨。笔者认为，短期内焦炭1509合约大幅下跌后期货升水已然消失，并且当前焦炭库存偏低，期价将震荡偏涨。但是后期伴随着钢厂开工率下滑，焦炭仍将偏空运行。

目前，全国范围内钢厂高炉开工率维持高位，以铁矿石为代表的原材料价格坚挺。而受华东地区梅雨季节的影响，下游需求持续低迷。供需矛盾加剧使得钢企库存持续攀升。中钢协最新数据显示，6月上旬末，会员钢铁企业钢材库存量为1,630.91万吨，较上一旬末增加47.97万吨，增幅为3.03%。此外，不断下滑的钢材价格使钢厂亏损加重。据测算，目前每吨螺纹钢亏损金额都在200元以上。亏损额度不断扩大会迫使钢厂减产，检修计划将逐渐增多，这将对后市原料端的需求形成打压。(完)