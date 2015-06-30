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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:25 BJT

全球金市：金价守住涨幅，希腊接近债务违约令市场不安

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际
救援。
    
    隔夜美股三大指数挫低。欧元起初下跌但后来回升。
    
    结果，避险性质的黄金有不错的买气。不过，这股涨势可能是短暂的
。美联储今年稍晚料将升息，黄金整体大环境仍然偏空。
    
    南非黄金制造商周一提议对最低薪的劳工加薪增幅最多为13%，远低
于劳工要求的逾100%增幅，料将使得劳资协商更加困难。(完)
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市        COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化        

 (编译 孙茉莉/李婷仪 审校 许娜/戴素萍)

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