全球金市：金价守住涨幅，希腊接近债务违约令市场不安

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际 救援。 隔夜美股三大指数挫低。欧元起初下跌但后来回升。 结果，避险性质的黄金有不错的买气。不过，这股涨势可能是短暂的 。美联储今年稍晚料将升息，黄金整体大环境仍然偏空。 南非黄金制造商周一提议对最低薪的劳工加薪增幅最多为13%，远低 于劳工要求的逾100%增幅，料将使得劳资协商更加困难。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/李婷仪 审校 许娜/戴素萍)