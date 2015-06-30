中国数据：财新传媒8月起接替汇丰与Markit合作发布中国PMI指标

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京6月30日 - 中国财新传媒周二宣布获得Markit公司编制的PMI（采购经理人指数）在中国的冠名权，财新中国PMI将于今年8月起正式发布，更名后PMI统计方法不变。
汇丰控股 和金融信息公司Markit Ltd 此前双双对路透表示，汇丰将不再与Markit合作发布中国PMI，从而结束了五年的合作关系。
财新网站刊文称，财新传媒同时宣布与Markit建立战略合作伙伴关系，未来将在金融数据等领域开展更深入的合作。
Markit编制的PMI覆盖全球30多个国家和地区，是业内最权威的PMI之一，也是国际上通用的监测宏观经济走势的先行性指数之一。
Markit近日还发布了其他新的冠名机构，其中包括日经（Nikkei）冠名除中国以外亚太地区的10个PMI，以及阿联酋银行（Emirates NBD）冠名沙特阿拉伯、阿联酋、埃及和迪拜PMI。
现行的汇丰/Markit PMI调查对象集中于中小企业，而官方PMI反映的主要是大型企业尤其是国有企业的活动。(完) (发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。