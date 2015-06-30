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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:24 BJT

香港个股：汇源果汁发行2亿欧元三年期信用增级债券，年利率1.55%

路透香港6月30日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁集团 周二宣布，拟发行2亿欧元三年期信用增级债券，年利率定为1.55%。

公司的声明称，已与农银国际、花旗及中国银行 签订认购协议，负责安排有关债券的销售。

该笔债券将于2018年7月到期，于美国境外提呈发售，不会向香港公众人士提呈发售。

汇源果汁表示，拟将发债所筹资金用作再融资及其他一般公司用途。

汇源果汁周一收报4.43港元，过去三个月股价累积升近84%。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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