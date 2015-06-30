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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:19 BJT

金属期市：伦铜持稳，关注希腊违约可能性

上海期镍 下滑4.5%，此前上海期货交易所批准俄罗斯诺里尔斯克镍业(Norilsk) 的产品用于该交易所镍合约交割，此前市场担心国内生产商供应不足 。上海期锡 下滑2%。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。此前与国际债权人谈判破裂，进一步把希腊推向金融动荡，迫使其关闭了银行系统。

中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行周一正式签署协定，从而进入成员国立法批准程序，并计划于年底前正式成立。第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 戴素萍/许娜)

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