《汇市简讯》澳元/美元迄今仍在盘整，月末交易为关注焦点

0109GMT * 澳元/美元持于0.7670附近，到目前为止月末交投较为温和 * 欧元/美元和欧元指数不出意料，部分回吐隔夜涨幅 * 今日亚洲市场关注重点在月末交易，但希腊的影响不容忽视 * 希腊公投及美国周四公布的非农就业报告(周五适逢美国假期)应继 续让投机客作壁上观 * 澳元/美元本周可能维持在0.76水准--铁矿石期货价格跌3.0%(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 郑茵 审校 许娜)