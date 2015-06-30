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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 09:22 BJT

《汇市简讯》澳元/美元迄今仍在盘整，月末交易为关注焦点

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    * 澳元/美元持于0.7670附近，到目前为止月末交投较为温和
    * 欧元/美元和欧元指数不出意料，部分回吐隔夜涨幅
    * 今日亚洲市场关注重点在月末交易，但希腊的影响不容忽视
    * 希腊公投及美国周四公布的非农就业报告(周五适逢美国假期)应继
续让投机客作壁上观
    * 澳元/美元本周可能维持在0.76水准--铁矿石期货价格跌3.0%(完)
    
      
      
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 (编译 郑茵 审校 许娜)

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