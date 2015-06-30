《全球重要经济事件一览表》--6月30日-7月7日

中国证券：泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判，被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
(除特别说明外，均为GMT时间)
6月30日(二)
圣路易斯--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在“新兴领袖创业峰会”(Emerging Leaders Venture Summit)发表演说(2200)。
巴塞尔--纽约联邦储备银行总裁杜德利在支付与市场基础设施委员会(CPMI)25周年会议发表简短演说(0935)。
伦敦--澳洲央行总裁史蒂文斯在国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)举办的活动上发表演讲(0840)。
伦敦--英国央行的费希尔在金融时报保险业未来活动中发表演讲(0840)。
赫尔辛基--芬兰state treasury发布债务管理季度报告，包括7-9月公债发行近期展望(0700)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于“奥合国际银行--夏季会谈”中发表主旨演说(1300)。
柏林--德国央行副总裁Claudia Buch将参加金融稳定委员会记者会(1200)。
海牙--荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆在国会就“公共财政”发表演说(1730)。
7月1日(三)
伦敦--英国央行公布金融稳定报告，之后央行总裁卡尼召开记者会(0930)。
巴黎--法国国际税务对话(至7月3日)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无利率决定。
柏林--欧洲央行管委会成员魏德曼与德国央行副总裁Claudia Buch参加联邦政府的内阁会议(0500)。
莱比锡--德国央行理事Carl-Ludwig Thiele于一项会议中发表演说(0900)。
斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至7月2日)。
7月2日(四)
伦敦--英国央行的Andrew Gracie于金融服务网路安全会议中发表演说(0805)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决议(0730)。
米兰--欧洲央行总裁德拉吉于T2S证券结算平台的推出庆祝会发表开幕演说(1510)。
米兰--欧洲央行执委会成员莫尔许于T2S证券结算平台的推出庆祝会发表闭幕演说(1700)。
7月3日(五)
赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁将于一个关于流动性与市场效能的会议上致开幕词(0545)。会议由欧洲货币与金融论坛组织。
立陶宛维尔纽斯--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在一项主题为民间信贷流动之量化限制的会议中发表主旨演讲(0610)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼于记者会中公布最佳化分析结果(0800)。
7月6日(一)
暂无重要经济事件。
7月7日(二)
悉尼--澳洲央行举行利率会议(0430)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
0339GMT * 美元/日圆走势偏于下档，但下行趋势企稳、趋缓 * 因外界对特朗普的政策存疑以及多头平仓，偏空格局继续 * 日本市场买盘趋降，但在113.00日圆左右、112.50日圆前方下降趋势不强 * 114.00日圆左右市场人气强盛--技术面、期权及市场看涨 * 东京市场定盘后资金流减少，海外投资者现在是最大的卖出者 (完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透上海1月23日 - 中国银行间债市周一现券收益率略有上行，交投仍偏淡，国债期货波幅亦收敛；春节长假将至，提前休假的交易员逐渐增多，短期内消息面也相对平静，料节前现券难有太大波澜。