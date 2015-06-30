台湾债市：10年公债殖利率随美债开低后走高，因追价薄弱交投偏淡

路透台北6月30日 - 台湾10年公债104/5 殖利率周二早盘先跌后升；交易员表示，盘初反应希腊债务的利空令殖利率急挫，惟台债多方满手多单，加以殖利率在1.50%以下接受度低，追价力道薄弱，殖利率反转向上，但交投仍显清淡。

交易员指出，希腊债务事件发展尚未底定，台债近期均呈量缩整理的区间震荡格局。以五年券104/9 为例，周二开盘逾1小时仍是零成交。

〞10年券殖利率区间很窄，没有人要玩，只有在殖利率上来时大家赶快拿一下，下去就卖一下，五年券就更甭提了。〞一家小型证券商交易员说。

大型公股银行主管表示，10年券殖利率下跌至1.50%卖单即出笼，而上来到1.51%上方买盘即接手，导致殖利率波动区间很小。但他认为，就技术面来看，10年券殖利率早就应该要反弹了，惟目前在筹码面和消息面主导行情之下，技术面的利空已被忽略。

在五年券方面，前述大型公股银行主管说，由于买卖双方认知差距太大，买卖单的挂价差距很远，例如今天买单挂在1%，卖单则挂在0.985%，致无法成交。

他表示，后续观察重点在希腊预定7月5日的公投，倘若希腊被迫脱离欧元区，全球金融市场恐将巨幅震荡。

数以万计希腊民众周一集会，支持左翼联盟政府抵制条件严苛的国际救援。希腊计划周日就救助议题举行公投。总理齐普拉斯表示，将尊重投票结果，但不会领导一个执行“长期撙节政策”的政府。

美国公债市场周一上扬，指标公债收益率跌至一周低点，因投资人预计如果希腊退出欧元区可能打压全球市场，遂在美国公债避险。指标10年期公债价格 收益率报2.333%，较上周五尾盘跌14个基点。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.98%-0.995%；104/5殖利率则在1.480%-1.510%。

最新相关报导链接：

--《综述》希腊民众集会抗议撙节政策，欧洲银行股大跌