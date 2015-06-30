港报社评：去杠杆必要之痛，中央呵护A股--经济日报6月30日

A股上周急挫后，中央前天突重手减息与降准，既撑经济亦撑股市，惟沪指昨仍一度暴泻逾7%，收市仍跌逾3%，并拖累港股恒指曾插水逾千点。中央出重招未能撑住A股，反映A股表面上是政策市，本质上却是凶险的资金市。

过去中央制造牛市并非次次见效，本轮A股牛市除因中央力撑外，更因民间资金配合入市，并透过正规＂两融＂（孖展、沽空），与非正规场外配资，不断借贷加大杠杆追货，造就A股史上首次由杠杆推动的资金市。

惟两融规模在约一年内由不足4,000亿元（人民币．下同）暴增至近2.3万亿元，场外配资可能亦涉资2万亿元，借贷造成杠杆催谷，令中央期盼的慢牛变成难以驾驭的疯牛。中央为保A股健康，近日不得不透过收紧两融、严控场外配资，以减杠杆，但去杠杆过程难免痛楚，中央控杠杆牛将面临两方面挑战。

其一，防＂人踩人＂式竞相沽货。内地正规两融规模在最近一周累减近1,500亿元，场外配资在中央调控下恐收缩更急，市场关注此是否A股暴跌引爆斩仓潮，又或资金止蚀离场的征兆。A股若因去杠杆化，急爆斗快斩仓、沽货的＂人踩人＂惨剧，恐令A股倍添沽压。

惟经历近期暴跌后，中央已开始出招＂呵护＂市场，除前天减息降准外，中证监昨天更澄清孖展爆煲问题仍不严重，以安抚市场。中央连串动作显然要缓和去杠杆痛楚，中央或会有更多呵护股市措施，设法助A股软着陆。

其二，吸引新资金续撑牛市。今次A股疯牛急煞车，市场一时间难免＂兵荒马乱＂，势震走一批过度杠杆的投机者，惟就算市况趋稳、投机资金减少，A股能否保持相对健康平稳，令股市有正常的交投活跃度营造慢牛，并有足够流动性助企业集资，以撑经济，实不无挑战。

此将考验中央能否藉加快推出深港通，以至扩大人民币合格境外机构投资者（RQFII）等，吸引外资尤其优质长綫投资者入市，以弥补A股去杠杆化流失的资金。中央主动去杠杆，A股以至港股后市势添压，惟及早驭牛总胜过任由泡沫胀大爆破。港股后市去向，取决于中央能否减轻去杠杆的痛楚，以及能否将A股疯牛，变成健康慢牛。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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