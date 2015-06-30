新西兰数据：6月企业信心降至四年低位，受经济放缓所打压--调查

路透惠灵顿6月30日 - 澳新银行(澳盛银行,ANZ)周二公布的调查显示，新西兰6月企业信心转为负面，并跌至逾四年来最低位，因经济放缓打压信心；通胀预期小幅上扬。

调查显示，有净2.3%的受访者预期未来一年经济将会恶化，信心为2011年2月以来最低。上次调查显示，净15.7%的人预期经济将会改善。

该月度企业展望调查并显示，出口、投资、就业及获利前景均下滑。

有净23.6%的受访者预期未来12个月自家的业务将会成长，上个月时为32.6%。