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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 10:06 BJT

标题新闻：奥巴马签署“快速通道”贸易授权法案，但称推动TPP进程仍有严峻挑战

TPP为跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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