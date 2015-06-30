港报社评：新市镇汲取教训，洪水桥迎难而上--信报6月30日

踏入后政改年代，不但政府说要聚焦于民生项目，把政治争拗放下来，连中联办主任张晓明也表示即日起＂自动收声＂，不再在公开场合谈及政改。按照张晓明的讲法，改善经济民生是民心民意所向，不应在争拗中错失发展良机。谈民生，论发展，离不开觅地建屋，因此洪水桥发展计划可说是适逢其时，最后阶段的公众谘询刚刚展开。

发展局局长陈茂波指出，洪水桥新发展区计划是中长期的新发展区计划之一，该区将为香港提供更多居住、就业和发展的空间，成为香港新一代的新巿镇。除了提供房屋用地外，洪水桥新发展区更因其地理上的优势，可望打造成为新界西北的＂区域经济及文娱枢纽＂，为整个新界西北的居民提供各类经济、社区文娱和休憩设施，更可解决现时影响环境的＂棕地＂问题，为整体社会带来极大裨益。

关于房屋用地，洪水桥将兴建约6万个住宅单位，容纳约17万新增人口。按照陈茂波的讲法，新增住宅单位约有3万个是公屋及资助出售房屋单位，占51%，若连同天水围计算在内的话，这一区的公私营房屋比例为69%对31%。

聚焦民生项目，解决房屋问题，觅地建屋等大原则，理所当然，无从反对，然而不可不察的却是，觅地建屋少不免涉及利益再分配，洪水桥发展计划能否顺利推行，视乎政府有没有适当的部署和手腕，摆平各方各面的利害冲突。就以新界东北发展计划为例，谘询期间出现过此起彼伏的反对声音，理由是耳熟能详的＂官商勾结＂、＂利益输送＂以及＂毁人家园＂等等，甚至＂中港矛盾＂亦牵涉其中，有人认为新界东北发展是＂打造深圳后花园＂，俨然＂割地卖港＂。

洪水桥发展计划会否重蹈备受非议的覆辙？暂时而言，未见太强烈的反对声音，可是有一潜在的问题不能漠视。在发展范围内有五条非原居民乡村，包括亦园村、田心新村、新生新村、石埗路尾村及沙洲里二村，占地700公顷共1,500多座构筑物将会夷为平地，受影响的村民会不会激烈反抗？此外，棕地的现有经营者也许会认为＂安置上楼＂难免要交贵租，未必甘心就范。

天水围有一个难听外号叫作＂悲情城市＂，原因之一是缺乏就业机会，洪水桥呢？陈茂波表示，如果能够配合不同的经济发展，包括办公室、零售、酒店、物流、创新科技及检测认证等产业，联同政府及社区设施，预料可以创造约十五万个新职位，为区内居民带来大量就业机会，同时纾缓巿民跨区就业、交通开支不菲的压力。

要是洪水桥真的能够容纳17万新增人口，提供15万个就业机会，这计划无论如何也该迎难而上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘