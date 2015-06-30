港报社评：搁下政改争拗，聚力经济民生--文汇报6月30日

中联办主任张晓明昨天出席国庆筹委会会议发表讲话时，一方面明确强调普选方案没有能够在立法会内通过，责任就在綑绑否决的反对派议员身上；另一方面又希望全社会都应该聚精会神、齐心协力支持特区政府把施政的重心转移到发展经济、改善民生、促进和谐。张晓明表示不再公开谈论政改问题，正是希望香港社会搁下政治争拗，聚力经济民生，不要因为政治争拗而拖慢香港的发展。

反对派的议员们，平时口口声声说＂要民主＂、＂要普选＂，但是，当一份香港有史以来最民主并符合香港主流民意的政改方案摆上来时，他们却为了一些私利而綑绑否决，这完全暴露出他们反民主、反普选的真实本质。他们必须负上扼杀2017年特首普选、拖慢香港民主进程的历史责任。反对派最近还一直声称要求重新启动＂政改五步曲＂，也是企图推卸责任，挑起争论，转移视线。这当然是不可能得逞的。他们的所作所为，历史会记下一笔。广大市民也是心中有数，定会在今年及明年的两场选举中，用选票来惩罚这些逆民意而行的政客。

过去几年来，香港把许多宝贵的时间和精力花在了政改方面。当前，香港一方面面临着周边国家和地区的激烈竞争；另方面在经济和社会都存在大量亟待解决的深层次问题。机不可失，时不我待。香港不能再把精力耗费在不该耗费的地方，更不应该陷入无休止的政争而错失发展的良机。搁下政治争拗，聚力经济民生，这既是香港社会民心民意之所向，也是中央的期待。香港在涉及经济发展战略、解决房屋问题、协助青年人创业等等方面，迫切需要多做一些实实在在的事情。

多年来，香港和内地已经形成了息息相关、密不可分的关系。回归以来，在国家的全力支持下，香港克服了罕见的金融风暴冲击，经济重新回到增长的轨道。张晓明表示，中联办也将在促进香港和内地的交流合作，拓展香港的发展机遇等方面，为特区政府和香港社会各界提供一些力所能及的协助。香港应该通过加强两地的交流与合作，抓住国家发展的机遇，在国家全面建设小康社会的进程之中，既充分发挥优势，又进一步巩固香港的国际金融、贸易、航运中心地位，并不断改善市民的生活质素，让香港这颗东方之珠更加璀璨夺目。（完）

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